نائب الرئيس الإيراني: دول المنطقة ستنتفع من اتفاق ممر "شمال - جنوب"

اعتبر النائب الأول لرئيس إيران محمد مخبر، أن توقيع الاتفاق بين إيران وروسيا حول تنفيذ مشروع ممر "شمال – جنوب"، خطوة هامة على صعيد تطوير العلاقات الثنائية.

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وقال المسؤول الإيراني، خلال استقباله وفدا روسيا برئاسة نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك: "يجب علينا أن نتابع بجدية تنفيذ هذا الاتفاق، وأنا على يقين بأن دول المنطقة ستنتفع منه أيضا".

ودعا نائب الرئيس الإيراني إلى تعزيز دور القطاع الخاص في كلا البلدين ليساهم أكثر من أي وقت مضى في تطوير التعاون الاقتصادي بين طهران وموسكو، وتسخير كافة الطاقات المتوفرة لهذا الصدد.

كذلك دعا إلى تسريع في وتيرة العمل للتخلي عن استخدام الدولار الأمريكي من التعامل التجاري بين البلدين؛ واصفا هذه الخطوة بأنها تحظى بأهمية بالغة في سياق الدفع بمسار العلاقات الاقتصادية.

من جهته أعرب نوفاك عن تقديره للاهتمام الخاص لمشروع "شمال - جنوب"، مبينا أنه سيتحول إلى طريق استراتيجي بالنسبة لإيران وروسيا وسائر دول المنطقة.

وأشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى فرص التعاون التي ناقشها والوفد المرافق على امتداد زيارته الحالية مع الجانب الإيراني، لافتا إلى أن البلدين توصلا إلى توافقات جيدة حول التعاون في مجالات النفط والغاز والشؤون المصرفية والزراعية.

المصدر: ارنا