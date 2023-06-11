بالفيديو..الأمير عبد العزيز بن سلمان يكشف منهجية السعودية في الاستثمارات العالمية

أوضح وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان أن المملكة لديها منهجية العمل مع الجميع، وليس عليها اتباع سياسة إما أن تكون معنا أو مع غيرنا.





وخلال مشاركته في الدورة العاشرة من المؤتمر العربي- الصيني في الرياض، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان: "لدينا منهجية أخرى هي الجانب العالمي، وهي منهجية بسيطة جدا، فنحن في السعودية ليس علينا أن نشارك فيما نسميه "المعادلة الصفرية، نحن نعتقد ونؤمن أن هنالك الكثير من الفرص المتاحة عالميا".



وأضاف بن سلمان: "في السعودية، نحن في موقع محوري جغرافيا يمكننا ويخولنا من الوصول إلى كثير من الأطراف، وأن نشارك ونعمل مع الجميع".

وأردف: "هؤلاء الذين يريدون أن يستثمروا معنا نستثمر معهم، هؤلاء الذين يريدون أن يستثمروا معنا هنا، نحن موجودون، لذلك ليس علينا أن نواجه أية خيارات بسياسة أن تكون معنا أو مع غيرنا..لا..نحن مع الجميع ونعمل مع الجميع".

فيديو | وزير الطاقة: لدينا منهجية في الاستثمارات العالمية مع الجميع #مؤتمر_الأعمال_العربي_الصيني#الإخباريةpic.twitter.com/mlElnOFz6v — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) June 11, 2023

وصباح اليوم الأحد، انطلقت أعمال الدورة العاشرة لمؤتمر رجال الأعمال العرب والصينيين تحت رعاية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، وتنظمها وزارة الاستثمار في الرياض خلال 11 و12 يونيو الجاري، بالشراكة مع الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية، واتحاد الغرف العربية تحت شعار "التعاون من أجل الرخاء"، وتعد الأكبر على الإطلاق في سياق التعاون الاقتصادي العربي- الصيني.

المصدر: "الإخبارية"