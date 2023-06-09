رئيس الوزراء الروسي يكشف سبب الأزمة الغذائية العالمية المقبلة

أعلن رئيس الوزراء الروسي، ميخائيل ميشوستين، أن الغرب يتهم روسيا بجميع مشاكله في مجال الغذاء والمجاعة العالمية القادمة، لكن الصعوبات تتعلق بتوزيع المنتجات وبيئة الأسعار.

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وأشار ميشوستين في كلمة ألقاها في الجلسة العامة للكونغرس الأوراسي الثالث، إلى أن الهيئات الأممية المناسبة تتحدث منذ عدة سنوات عن تدهور الوضع في أسواق المواد الغذائية وخلال العام الماضي ازداد هذا الوضع توترا بسبب الزيادات الحادة في الأسعار بما في ذلك أسعار الوقود والأسمدة.

وقال "بالطبع من التقليدي الآن في الغرب إلقاء اللوم على روسيا في جميع القضايا الموجودة والمجاعة العالمية المقبلة. في الوقت ذاته فإن الأمم المتحدة لا تسجل نقصا في المواد الغذائية على نطاق عالمي. والصعوبات مرتبطة بالدرجة الأولى بتوزيع المواد الغذائية وبيئة الأسعار".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى إحصائيات تفيد بأن الأسعار العالمية لسلة من السلع الغذائية ارتفعت بنسبة نحو 20%.

وشددت الدول الغربية ضغط العقوبات على روسيا بسبب عمليتها العسكرية الخاصة في أوكرانيا، مما أدى إلى نمو أسعار الطاقة الكهربائية والوقود والمواد الغذائية في أوروبا والولايات المتحدة. وأعلن الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، سابقا، أن سياسة الردع والإضعاف تجاه روسيا هي الاستراتيجية الغربية طويلة الأجل، مشيرا إلى أن العقوبات ألحقت ضررا خطيرا بالاقتصاد العالمي كله. وتابع أن الهدف الرئيسي للغرب هو تدهور مستوى الحياة لملايين الناس في جميع أنحاء العالم.

المصدر: نوفوستي