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بيانات جديدة عن التضخم في منطقة اليورو

مال وأعمال

بيانات جديدة عن التضخم في منطقة اليورو
Globallookpress
صورة تعبيرية
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تباطأ التضخم السنوي في منطقة اليورو، وفقا للتقديرات الأولية، إلى 6.1% في مايو 2023 من 7% تم تسجيلها في الشهر الذي قبله (مارس 2023)، وفقا لبيانات يوروستات.

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وجاءت النتيجة مخالفة لتوقعات المحللين، الذين استطلعت آراءهم بوابة DailyFX، حيث توقعوا تباطؤ المؤشر إلى 6.3% فقط.

وأظهرت البيانات الرسمية ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في المنطقة 6.1% خلال مايو 2023 على أساس سنوي، مقارنة مع زيادته 7% في أبريل 2023. 

بينما تراجع التضخم الأساسي، الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة، من 5.6% في أبريل إلى 5.3% في مايو، بينما كان متوقعا وصوله إلى 5.5%. 

المصدر: برايم

 

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