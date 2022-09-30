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التضخم في منطقة اليورو يصل إلى مستويات قياسية

مال وأعمال

التضخم في منطقة اليورو يصل إلى مستويات قياسية
Sputnik
صورة تعبيرية
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تسارع التضخم السنوي في 19 دولة في منطقة اليورو في شهر سبتمبر الجاري، وصعد إلى مستوى قياسي بلغ 10% الشهر الحالي، مرتفعا من 9.1% تم تسجيلها في الشهر السابق، وفقا لبيانات يوروستات.

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وجاءت نتائج شهر سبتمبر الجاري مخالفة لتوقعات المحللين، الذين توقعوا في استطلاع أجرته بوابة DailyFX أن يرتفع المؤشر إلى مستوى 9.7% فقط. 

وبذلك يكون مؤشر التضخم لمنطقة اليورو قد سجل مجددا مستويات تاريخية، بعد أن بلغ الشهر الجاري مستوى 10%.

المصدر: نوفوستي

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