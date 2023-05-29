كيف انعكس انتصار أردوغان على بورصة اسطنبول والليرة؟

صعد مؤشر بورصة اسطنبول الرئيسي، في تعاملات اليوم الاثنين، بشكل ملحوظ وذلك بعد إعلان فوز رجب طيب أردوغان بولاية رئاسية جديدة.

وبحسب بيانات وكالة "بلومبرغ" صعد مؤشر بورصة اسطنبول Borsa Istanbul 100 Index، بحلول الساعة 10:29 بتوقيت موسكو، بنسبة 1.84% إلى 4665.13 نقطة.

Bloomberg

وفي سوق العملات، سجلت العملة التركية تراجعا طفيفا، حيث صعد سعر صرف الدولار بنسبة 0.41% إلى 20.054 ليرة.

وأعلن رئيس اللجنة العليا للانتخابات في تركيا أحمد ينار، مساء الأحد، عن فوز رجب طيب أردوغان، في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحصوله على أكثر من 52% من الأصوات.

المصدر: RT + بلومبرغ