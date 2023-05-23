ميشوستين: التبادل التجاري بين روسيا والصين قد يبلغ 200 مليار دولار هذا العام

توقع رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين أن يرتفع حجم التجارة بين روسيا والصين إلى 200 مليار دولار بحلول نهاية العام الحالي.

إقرأ المزيد

وقال ميشوستين في منتدى الأعمال الروسي الصيني المنعقد في شنغهاي اليوم الثلاثاء: "أنا متأكد من أننا هذا العام سننفذ المهمة التي حددها رئيسا دولتينا، والمتمثلة في الوصول بالتجارة المتبادلة إلى 200 مليار دولار".

وأشار رئيس الوزراء الروسي إلى أن التعاون مع الصين في قطاع الطاقة يظل أولوية مطلقة بالنسبة لروسيا، حيث يتزايد حجم إمدادات الغاز والفحم باطراد، معربا أيضا عن استعداد موسكو لتنفيذ مشاريع جديدة للطاقة المتجددة مع الصين.

وحسب ميشوستين، فإن بين المجالات ذات الأولوية للتعاون الروسي الصيني توسيع الحركة الجوية والاستخدام النشط لإمكانيات الممر البحري الشمالي.

وأكد أن روسيا والصين ستعملان على تعزيز استقلال التعاون المالي الثنائي من خلال إجراء تسويات بالعملات الوطنية.

إقرأ المزيد

وأشار إلى أن روسيا والصين بحاجة إلى العمل بنشاط أكبر لتسهيل الوصول المتبادل إلى الأسواق الزراعية، وتعزيز الأمن الغذائي بجهود مشتركة.

وشدد على أن التعاون الصناعي والتكنولوجي بين البلدين له أهمية خاصة، وأنه من المهم الآن الجمع بين الموارد والكفاءات لإنتاج سلع تنافسية وبأسعار معقولة.

ولفت ميشوستين إلى أنه تظهر في الظروف الحالية فرص جديدة لتوسيع وجود الشركات الصينية في روسيا وإطلاق الإنتاج في الصين، بما في ذلك في المناطق الاقتصادية الحرة والصناعية الخاصة، مؤكدا أن تعميق التعاون الروسي الصيني سيؤثر إيجابا في تعزيز اقتصادات البلدين.

المصدر: وكالات