ميشوستين: معدل التضخم في روسيا هو الأدنى في أوروبا

قال رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين، اليوم الثلاثاء في منتدى الأعمال الروسي الصيني في شنغهاي، إن التضخم في روسيا تباطأ إلى مستوى 2.3٪ في أوائل مايو.

وشدد رئيس الحكومة الروسية على أن هذا المؤشر أدنى هو رقم بين جميع الدول الأوروبية.

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وأضاف ميشوستين: "وصل معدل البطالة في روسيا إلى مستوى قياسي منخفض بلغ 3.5٪ فقط. ومع حلول بداية مايو، تباطأ التضخم إلى 2.3 ٪ على أساس سنوي".

وتابع رئيس الوزراء الروسي: "هذا هو الرقم الأدنى بين جميع الدول الأوروبية".

المصدر: تاس