روسيا تتجه نحو استخدام الروبل الرقمي

أعدت لجنة معنية بالسوق المالية في مجلس الدوما الروسي نسخة محدثة من مشروع قانون لاستخدام الروبل الرقمي، وفقا لما ذكرته وكالة "إنترفاكس".

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وفي النسخة المحدثة يوضح النواب التزامات البنك المركزي الروسي كما يقدم مشروع القانون تسهيلات لغير المقيمين عند العمل بالروبل الرقمي.

وفي 18 أبريل الماضي، كشفت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن روسيا مستعدة لبدء تجرية الروبل الرقمي، وبعد الإصدار التجريبي سيكون بالإمكان طرح الروبل الرقمي للجميع.

والروبل الرقمي هو رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية. ومن المخطط أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.

المصدر: إنترفاكس