روسيا تختبر الروبل الرقمي

كشفت رئيسة البنك المركزي الروسي إلفيرا نابيولينا، أن روسيا مستعدة لبدء تجرية الروبل الرقمي، وبعد الإصدار التجريبي سيكون بالإمكان طرح الروبل الرقمي للجميع.

وقالت المسؤولة في اجتماع مع كتلة الحزب الشيوعي في مجلس النواب الروسي اليوم الثلاثاء: "نحن على استعداد لبدء تجربة الروبل الرقمي، أي إجراء معاملات حقيقية بالفعل بأموال واقعية ولكن بمبالغ صغيرة وعدد قليل من العملاء. بعد التجربة سنكون قادرين على تقديم الروبل الرقمي للجميع".

والروبل الرقمي هو رمز خاص سيتم تخزينه في محفظة إلكترونية. ومن المخطط أن يصبح وسيلة دفع كاملة، إلى جانب الروبل العادي.

المصدر: نوفوستي