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الحكومة الروسية: التعاون بين روسيا والإمارات يتطور رغم الضغوط

مال وأعمال

الحكومة الروسية: التعاون بين روسيا والإمارات يتطور رغم الضغوط
Sputnik
صورة تعبيرية
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صرح نائب رئيس الوزراء الروسي مارات خوسنولين، بأن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والإمارات يتطور بنجاح، على الرغم من ضغط الغرب.

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وقال المسؤول الروسي في منشور في قناة "تلغرام" أمس: "لقد تم إنشاء حوار ودي نشط بين روسيا والإمارات، ويتم تحديد اتجاه هذا التعاون من قبل قادة بلدينا، اللذين يحافظان على اتصال وثيق بينهما. من المهم أنه على الرغم من ضغط الغرب، فإن التعاون التجاري والاقتصادي بين روسيا والإمارات يتطور بنجاح".

كما أشار نائب رئيس الوزراء الروسي إلى أن التجارة بين روسيا والإمارات زادت بنحو 6 مرات على مدى السنوات الخمس الماضية ووصلت إلى مستوى قياسي بلغ 9 مليارات دولار العام الماضي.

وقال خوسنولين، إن "تدفق رؤوس الأموال الروسية إلى الإمارات يتزايد أيضا. ويظهر رجال الأعمال لدينا اهتماما كبيرا في تشيد خطوط إنتاج في دولة الإمارات العربية المتحدة، كما يستحق التعاون في مجال السياحة اهتماما خاصا، حيث تعد الإمارات العربية المتحدة واحدة من أكثر خمس دول أجنبية شعبية بين السياح الروس".

وعقد نائب رئيس الوزراء الروسي ورئيس جمهورية تتارستان الروسية رستم مينيخانوف أمس الخميس اجتماع عمل مع وزير الدولة الإماراتي للتجارة الخارجية ثاني بن أحمد الزيودي.

وتم عقد الاجتماع على هامش فعاليات وأنشطة منتدى "روسيا - العالم الإسلامي"، المنعقد في قازان عاصمة جمهورية تتارستان الروسية يومي 18 و19 من مايو الجاري.

المصدر: نوفوستي

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