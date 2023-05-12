ماسك يعين ليندا ياكارينو رئيسا تنفيذيا لـ"تويتر"..فمن هي؟

أعلن رجل الأعمال والملياردير الأمريكي إيلون ماسك، عن تعيين مديرة مبيعات الإعلانات العالمية في "إن بي سي"، ليندا ياكارينو، بمنصب الرئيس التنفيذي لشركة "تويتر" التي يملكها.

وعلى حسابه في "تويتر"، كتب ماسك: "يسعدني أن أرحب بليندا ياكارينو في منصب الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر!"

وأضاف: "سوف تركز ليندا ياكارينو بشكل أساسي على العمليات التجارية ، بينما أركز على تصميم المنتجات والتكنولوجيا الجديدة".

وأكمل: "نتطلع إلى العمل مع ليندا لتحويل هذه المنصة إلى X..تطبيق كل شيء".

I am excited to welcome Linda Yaccarino as the new CEO of Twitter!@LindaYacc will focus primarily on business operations, while I focus on product design & new technology.



Looking forward to working with Linda to transform this platform into X, the everything app. https://t.co/TiSJtTWuky — Elon Musk (@elonmusk) May 12, 2023

يشير الملف الشخصي لـ"ليندا ياكارينو" على موقع "LinkedIn"، إلى أنها عملت منذ عام 2011 كرئيسة قسم الإعلانات والشراكات العالمية في "إن بي سي يونيفرسال NBCUniversal".

في حين عملت أيضا في قسم مبيعات الإعلانات الرقمية في الشركة.

كما عملت ياكارينو في شركة "تيرنر برودكاستينغ (Turner Broadcasting)" لمدة 19 عاما كرئيسة في مجال الإعلان والتسويق والاستحواذ.

وقد تخرجت ياكارينو في جامعة ولاية بنسلفانيا، بعد أن درست الفنون الحرة والاتصالات.

المصدر: RT