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الملياردير ماسك يختار مديرا تنفيذيا جديدا لـ "تويتر"

العالم الرقمي و Social media

الملياردير ماسك يختار مديرا تنفيذيا جديدا لـ
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أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه اختار مديرا تنفيذيا جديدا لشركة "تويتر"، مشيرا إلى أن امرأة ستتولى هذا المنصب قريبا.

وكتب ماسك على "تويتر"، يوم الخميس: "يسرني أن أعلن أنني عينت مديرا تنفيذيا جديدا لـ "تويتر". وهي ستبدأ أداء المهام بعد 6 أسابيع تقريبا!".

وأضاف ماسك أنه سيحتفظ بدور رئيس الشركة ومديرها التقني، وسيتولى الإشراف على الإنتاج والبرمجة وتشغيل الأنظمة.

يذكر أن إيلون ماسك تولى إدارة شركة "تويتر" في أعقاب صفقة استحواذه على الشركة في الخريف الماضي، والتي بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

المصدر: RT

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