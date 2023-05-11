الملياردير ماسك يختار مديرا تنفيذيا جديدا لـ "تويتر"

أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك أنه اختار مديرا تنفيذيا جديدا لشركة "تويتر"، مشيرا إلى أن امرأة ستتولى هذا المنصب قريبا.

وكتب ماسك على "تويتر"، يوم الخميس: "يسرني أن أعلن أنني عينت مديرا تنفيذيا جديدا لـ "تويتر". وهي ستبدأ أداء المهام بعد 6 أسابيع تقريبا!".

Excited to announce that I’ve hired a new CEO for X/Twitter. She will be starting in ~6 weeks!



My role will transition to being exec chair & CTO, overseeing product, software & sysops. — Elon Musk (@elonmusk) May 11, 2023

وأضاف ماسك أنه سيحتفظ بدور رئيس الشركة ومديرها التقني، وسيتولى الإشراف على الإنتاج والبرمجة وتشغيل الأنظمة.

يذكر أن إيلون ماسك تولى إدارة شركة "تويتر" في أعقاب صفقة استحواذه على الشركة في الخريف الماضي، والتي بلغت قيمتها 44 مليار دولار.

المصدر: RT