الدينار الكويتي يصل لسعر غير مسبوق أمام الجنيه المصري

سجل متوسط سعر الدينار الكويتي أمام الجنيه المصري اليوم الخميس، نحو 100.6 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي، وهو أعلى سعر وصل إليه الدينار أمام الجنيه.

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ووفقا لوسائل الإعلام المصرية فقد وصل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

وسجل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

بينما سجل سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة 99.84 جنيه للشراء، 100.8 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدينار الكويتي عند 97.30 جنيه للشراء، 101 جنيه للبيع.

المصدر: وسائل إعلام مصرية