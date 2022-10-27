أمام الجنيه المصري.. الدولار يسجل ارتفاعا جديدا والدينار الكويتي يحلق

واصل سعر الدولار ارتفاعه أمام الجنيه المصري، خلال منتصف تعاملات اليوم الثلاثاء 27 أكتوبر 2022، ليكسر حاجز 23 جنيها للبيع، وفقا لمؤشر بلومبرج.

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وجاء ارتفاع سعر الدولار، بعد قرار لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي رفع سعر الفائدة 2%، والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي للحصول على قرض جديد.

وشهد سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 27 أكتوبر 2022، زيادة أمام الجنيه المصري، وذلك عقب قرارات البنك المركزي اليوم، وسجل سعر الدينار الكويتي ارتفاعا بلغ حوالي 10 جنيهات حيث وصل لـ74.55.

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إن السياسة المالية ترتكز مع برنامج صندوق النقد الدولي على تحقيق مستهدف خفض الدين الحكومي إلى أقل من 80%، وضبط الاحتياجات التمويلية الإجمالية والاستمرار في سياسة الضبط المالي على المدى المتوسط.

وأضاف معيط، خلال مشاركته في المؤتمر الذي عقده الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء منذ قليل، أن سياسية الضبط المالي تأتي من خلال تنفيذ استراتيجية الإيرادات الحكومية متوسطة الأجل، وتحسين كفاءة وفاعلية، وتدرج النظام الضريبي عن طريق زيادة القاعدة الضريبية، وضم الاقتصاد غير الرسمي لتحقيق فائض أولي مستدام.

المصدر: وسائل إعلام مصرية