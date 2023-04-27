كم سيصل سعر الدولار في مصر؟.. توقعات صادمة للجنيه نهاية العام

توقع اقتصاديون تحدثوا لوكالة رويترز، في استطلاع نشرته اليوم الخميس، أن تنخفض قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار إلى 34 جنيها بحلول نهاية ديسمبر 2023.

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وقالت الوكالة، إن التوقعات تشير إلى استمرار ارتفاع الدولار إلى مستوى 35 جنيها بحلول نهاية ديسمبر 2024، ثم إلى 35.07 جنيه للدولار بعد عام.

ويتداول سعر الدولار في البنوك الرسمية خلال الفترة الحالية بالقرب من عتبة 31 جنيها، بعدما تبنى المركزي المصري مرونة سعر الصرف منذ مارس الماضي، وهو مطلب يؤكد صندوق النقد على ضرورة استمراريته.

ومنذ تبنى المركزي سعر صرف مرن يعبر عن حالة العرض والطلب، فقدت العملة المحلية نحو نصف قيمتها، فيما لا تزال بنوك استثمار ترى ضرورة لمزيد من خفض الجنيه، في ظل عدم توافر الدولار وتعطل تنفيذ صفقات جذب عملة أجنبية.

وكانت مصر توصلت لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، لبرنامج تمويل يقترب من 4 سنوات، بقيمة 3 مليارات دولار في ديسمبر الماضي، لكنها لم تجري أول مراجعة للبرنامج حتى الآن والتي كانت مقررة في مارس الماضي.

وخلال الشهر الجاري، قال صندوق النقد الدولي، إنه لم يحدد بعد موعد بدء مراجعة البرنامج الاقتصادي لمصر، تمهيدا لصرف الشريحة الثانية من القرض، فيما أرجع محللون ذلك التأخير إلى بطء الإجراءات التي من المقرر أن تجريها الحكومة ضمن خطة البرنامج.

المصدر: وكالات