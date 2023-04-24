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موسكو: الاستعمار الغربي الجديد يدفع الدول الإسلامية للتسويات المتبادلة بالعملات الوطنية

مال وأعمال

موسكو: الاستعمار الغربي الجديد يدفع الدول الإسلامية للتسويات المتبادلة بالعملات الوطنية
Sputnik
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اعتبر  دبلوماسي روسي رفيع المستوى أن سياسات الاستعمار الجديد للغرب في المجال الاقتصادي لن تؤدي إلا إلى تزايد اهتمام الدول الإسلامية باستخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة.

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جاء ذلك في تصريحات أدلى بها السفير المتجول قسطنطين شوفالوف، الممثل الخاص لوزير الخارجية الروسي للتعاون مع منظمات الدول الإسلامية خلال اجتماع مائدة مستديرة بمجلس الاتحاد الروسي اليوم الاثنين.

وقال شوفالوف إن "فكرة الانتقال إلى استخدام العملات الوطنية في التسويات المتبادلة مع الدول الإسلامية لا يثير نفورا لديها. إن السياسة الاستعمارية الجديدة للغرب في المجال الاقتصادي لن تؤدي سوى إلى تعزيز الاهتمام بهذا الخيار".

ووفقا لشوفالوف، فإن الروابط المالية بين الدول الإسلامية والغرب لا تزال قوية جدا، لكن تلك الدول تشعر بالاستياء بشكل متزايد من النظام الحالي.

المصدر: "تاس"

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