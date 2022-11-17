ممثلة الرئيس الروسي: في مجموعة العشرين تم بحث الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية

قالت سفيتلانا لوكاش ممثلة الرئيس الروسي في مجموعة العشرين، إنه تمت على هامش قمة مجموعة العشرين، مناقشة الانتقال إلى التسويات بالعملات الوطنية بين بعض دول المجموعة.

وذكرت لوكاش، أن هذه المناقشات تمت في اتصالات ثنائية لوزارة المالية الروسية، ونوهت بأن بعض الدول بما في ذلك تركيا ودول بريكس، تتفق مع روسيا على أن هذا هو الطريق إلى المستقبل.

عقدت قمة مجموعة العشرين في جزيرة بالي الإندونيسية يومي 15 و 16 نوفمبر. وتم في ختام أعمالها، اعتماد إعلان مشترك.

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وأضافت لوكاش: "بالطبع تم خلال المناقشات، التطرق إلى هذا الموضوع (التسويات بالعملات الوطنية)، ولكن ليس في القمة نفسها. لقد تمت مناقشته في اجتماعات العمل التي قام بها وزير المالية".

وأشارت إلى وجود "مجموعات عمل معنية بالاقتصاد الكلي، والبنية المالية الدولية، والتنظيم المالي".

وقالت: "طبعا أثار الوفد الروسي، من بين أمور أخرى، هذا الجانب المهم بالنسبة لنا. ولكن من الواضح أن مجموعة العشرين ليست المكان المناسب جدا لمثل هذا النقاش. عمليا من المستحيل تقريبا إجراء مناقشة حول هذا الموضوع على الطاولة المشتركة. لكن مع شركائنا في مجموعة بريكس والدول الصديقة مثل تركيا والاقتصادات النامية الأخرى، ناقشنا طبعا هذا الموضوع دائما وسنواصل مناقشته. وهم يشاركوننا رأينا بأن هذا هو الطريق إلى المستقبل".

المصدر: نوفوستي