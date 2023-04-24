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كم عاما تحتاج لتجمع مليون دولار من راتبك الشهري؟.. في بعض الدول 6 قرون.. تصنيف الدول حسب المؤشر

مال وأعمال

كم عاما تحتاج لتجمع مليون دولار من راتبك الشهري؟.. في بعض الدول 6 قرون.. تصنيف الدول حسب المؤشر
Globallookpress
صورة تعبيرية
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يعمل الناس لعقود من الزمن وغالبا لا يفكرون في حجم الأموال التي جمعوها خلال سنوات العمل، أعد محللون دراسة قدرت عدد السنوات التي سيستغرقها المرء لجمع مليون دولار في مختلف دول العالم.

وقام محللو Picodi.com بإجراء التصنيف بناء على متوسط ​​الراتب الشهري في كل دولة، وفيما يلي قائمة بالدول التي تصدرت التصنيف:

1. سويسرا: 14 عاما و3 أشهر

2. سنغافورة: 16 عاما و11 شهرا

3. لوكسمبورغ: 17 عاما و4 أشهر

4. الولايات المتحدة: 19 عاما و10 أشهر

5. آيسلندا: 20 عاما و11 شهرا

وشمل التصنيف 102 دولة، واحتلت روسيا المرتبة 60 في التصنيف، ويتطلب جمع مليون دولار عمل 136 عاما و10 أشهر.

أما عن الدول العربية، فقد تصدرت دول الخليج، الغنية بموارد الطاقة، ترتيب الدول العربية، وجاء تصنيفها كتالي:

1. قطر: 21 عاما و3 أشهر

2. الإمارات: 23 عاما و9 أشهر

3. سلطنة عمان: 38 عاما و6 أشهر

4. الكويت: 41 عاما وشهرين

5. السعودية: 41 عاما و10 أشهر

اللافت في التقرير أن التصنيف لم يتضمن اليمن، فيما جاءت الجزائر في المرتبة 96 (312 عاما و7 أشهر) ومصر في المرتبة 101 (603 أعوام و6 أشهر).

تصنيف جميع الدول المشمولة في التقرير:

كم عاما تحتاج لتجمع مليون دولار من راتبك الشهري؟.. في بعض الدول 6 قرون.. تصنيف الدول حسب المؤشر
كم عاما تحتاج لتجمع مليون دولار من راتبك الشهري؟.. في بعض الدول 6 قرون.. تصنيف الدول حسب المؤشر

المصدر: Picodi.com

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