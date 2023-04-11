مصر تعلن استعدادها لتصنيع عربات السكك الحديدية

قال وزير النقل المصري كامل الوزير إنه تم توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة القومية لسكك حديد مصر وشركة تالغو الإسبانية لإنشاء مصنع لتصنيع عربات ركاب سكك حديدية.

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وأشار الوزير المصري في تصريحات صحفية إلى أن المصنع سيتم إنشاؤه في منطقة كوم أبو راضي بمحافظة بني سويف على مساحة 20 فدان كاملة المرافق بالمنطقة المجاورة لورش كوم أبو راضي التابعة للسكة الحديد.

وأوضح الوزير في بيان، أن ذلك الأمر سيجعل هذه المنطقة مجمع لتصنيع وصيانة الوحدات المتحركة ومكوناتها من عربات تالجو الإسبانية ذات التكنولوجيا الحديثة المتطورة.

وأشار الوزير إلى أن هذا المصنع سيتم فيه تنفيذ أعمال الصيانة الخاصة بالقطارات و سيقوم بتصنيع عدد 50 قطار بتكنولوجيا تالجو العالية كمرحلة أولي وعدد 50 قطار تالجو كمرحلة ثانية على أن تتم مراحل التصنيع بأيدي المهندسين والفنيين المصريين وإشراف الخبراء الاسبان.

كما سيقوم مصنع تالجو مصر بأعمال التصنيع المتبعة ابتدءا من القطار الاول بنسبه 97% من أعمال التصنيع المتبعة بمصنع شركة تالجو بأسبانيا.

ويستهدف أيضا مصنع تالجو مصر الاعتماد علي موردين محليين بنسبة تصل ل 45% للمكونات المحلية علي ان يتم العمل علي زيادة هذه النسبة تدريجياً من خلال شركات مصرية بالاضافة الى توطين صناعة مترو الأنفاق في مصنع نيرك بشرق بورسعيد بتصنيع 40 قطار مترو جديد.

كما يتم توطين صناعات مستلزمات الكباري مثل ركائز الكباري وكذلك جاري إنشاء مصنع لإنتاج قضبان السكك الحديدية في مصر لأول مرة لتلبية احتياجات السوق المحلي في مشروعات السكك الحديدية والمترو والقطارات الكهربائية السريعة ثم التصدير للخارج.

وفي مجال النقل البحري أكد الوزير انه جاري إنشاء مصنع لتصنيع الواح الصلب التي تستخدم في المراكب.

وأشار إلى أنه تم الاتفاق مع احدى الشركات الكورية الجنوبية على شراء عدد مركب لصالح شركة القاهرة للعبارات وبعد ذلك 4 مراكب وبعدها يتم التعاون معها ومع هيئة قناة السويس والقطاع الخاص في تصنيع المراكب التجارية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية