الجيش المصري يبحث صنع جهاز يولد المياه من الهواء

بحثت وزارة الإنتاج الحربي المصرية الموقف التنفيذي بشأن تصنيع جهاز يعمل على توليد المياه من الهواء الجوي بالتعاون مع اليابان.

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وتعمل الإنتاج الحربي بالتعاون بين مركز التميز العلمي والتكنولوجي التابع للوزارة وشركة "Mizuha" اليابانية، على تطوير ودراسة تصنيع جهاز استخلاص المياه من الهواء الجوي، حيث تم توقيع بروتوكول التعاون مع شركة "Mizuha" اليابانية في نوفمبر 2022، وذلك بهدف التعاون فى تصنيع أجهزة استخلاص المياه من الهواء بما يناسب الأجواء المصرية وتسويقها في مصر وإفريقيا والشرق الاوسط.

وستعمل شركة بنها للصناعات الإلكترونية (مصنع 144 الحربي)، بتصنيع الدوائر الإلكترونية PCB لهذا الجهاز، كما قامت شركة حلوان للأجهزة المعدنية (مصنع 360 الحربي) بتفكيك عينة من هذا الجهاز للتعرف على مكونات الجهاز كاملة ووظيفة كل جزء وبالفعل نجحت الشركة في تصنيع عدد (30) جزء معدني وتشمل غالبية أعمال الأجزاء المعدنية للجهاز.

ووفقا لوزارة الإنتاج الحربي قامت الشركة اليابانية من جانبها بتدبير عدد من المكونات التي لم يتاح توفيرها محليا ويتم حاليا عمل اختبارات للنسخة التي تم التعاون في تصنيعها وذلك قبل إقرارها واعتمادها بشكل نهائي.

المصدر: RT