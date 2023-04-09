إيران تخطط لزيادة كبيرة في الإنتاج

كشف وزير التعاون والعمل والرخاء الاجتماعي الإيراني سيد صولت مرتضوي أن الوزارة تعتزم تحقيق نمو في الإنتاج يبلغ ما بين 20 و25 في المائة العام الحالي.

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وفي إشارة إلى خطط وزارة العمل في تحقيق شعار العام "كبح التضخم ونمو الإنتاج" وخلق فرص عمل، قال مرتضوي: "تم تصميم برنامج الوزراة لعام 2023 يقوم على إحداث تحول في مختلف المجالات، بما في ذلك مجال الإنتاج".

وأضاف الوزير، حسبما نقلت وكالة "إرنا" اليوم الأحد: "عازمون في هذا العام على زيادة الإنتاج أولا، ومن المستهدف زيادة الإنتاج بنسبة تتراوح بين 20 على الأقل و25 في المائة على الأكثر، حتى نتمكن من وضع التصاميم المناسبة لخفض التكاليف وزيادة الدخل".

وتابع قائلا: "سنطرح برنامجنا التحويلي على الرأي العام حتى تتمكن وسائل الإعلام من استخدامه".

المصدر: وكالة "إرنا"