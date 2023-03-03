وزير النفط الإيراني يكشف عن رقم قياسي سجلته إيران في قطاع الطاقة

أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن بلاده حققت أعلى مستوى لتصدير السوائل الغازية خلال السنة الإيرانية الحالية التي تنتهي بعد أسبوعين، وذلك منذ عام 2019.

وخلال افتتاح المرحلة 14 من تطوير حقل بارس الجنوبي الخميس وعد أوجي بأن "قطاع النفط والطاقة سيحقق الجزء الأكبر من احتياجات البلاد للعملة الصعبة"، مؤكدا أن "إيرادات هذه العملة ستتزايد يوما بعد يوم".

وأوضح أوجي أن "المرحلة 14 من حقل بارس الجنوبي تمثلت بافتتاح آخر مصفى بري، فيما سيتم افتتاح المرحلة 11 بعد شهر أو شهرين وهي آخر منشأة بحرية في الحقل"، مضيفا أن "هذه المنشأة ستنتج 240 مليار متر مكعب من الغاز سنويا على مدى 100 عام".

وأفاد بأنه "تم استثمار 150 مليار دولار في حقل بارس الجنوبي، ودرّت حتى الآن أكثر من 400 مليار تومان من الدخل للبلاد"، معلنا أنه "حاليا يتم إنتاج 705 مليون متر مكعب من الغاز يوميا في هذا المجمع".

المصدر: "فارس"