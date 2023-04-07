أوكرانيا تفسخ اتفاقية دولية مع سوريا

فسخت أوكرانيا من جانب واحد اتفاقية حكومية دولية مع سوريا بشأن التعاون في المجال الجمركي بين البلدين، وفقا لما ذكرته وكالة "تاس" اليوم الجمعة.

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وقال ممثل مجلس الوزراء في البرلمان الأوكراني تاراس ميلنيشوك، في منشور بقناته في تطبيق تلغرام: "تم إنهاء الاتفاق المبرم بين مجلس الوزراء الأوكراني وحكومة الجمهورية العربية السورية بشأن التعاون في الشؤون الجمركية".

وكانت الاتفاقية قد وقعت بين سوريا وأوكرانيا حول التعاون الجمركي في كييف في 5 يونيو 2003.

وهذه ليست الاتفاقية الأولى التي تفسخها سلطات كييف مع دمشق، ففي نهاية مارس الماضي، فسخ مجلس الوزراء الأوكراني بشكل أحادي اتفاقا مع سوريا بشأن التعاون التجاري والاقتصادي والفني.

المصدر: تاس