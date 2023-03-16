الأسد: انتصار روسيا في أوكرانيا سيتبعه تشكيل عالم جديد أكثر أمنا

قال الرئيس السوري، بشار الأسد، إن انتصار روسيا في العملية الخاصة بأوكرانيا، سيصاحبه تشكيل عالم جديد أكثر أمنا.

وأضاف الأسد في تصريحات لوكالة "نوفوستي"، عقب محادثات أجراها مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، في موسكو: "هناك حماس شديد لصالح روسيا لدى الشعب السوري لأسباب مختلفة، فمن جانب هو نوع من الوفاء لأن روسيا وقفت مع الشعب السوري ضد الإرهاب، ومن جانب آخر هناك نظرة أكثر عالمية لهذه الحرب وأن هذه الحرب هي التي ستبدأ بتغيير التوازن الدولي".

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وأضاف "عندما تنتصر روسيا في هذه الحرب كما يتمنى معظم السوريين فلا بد أن يكون هناك عالم جديد أكثر أمنا وأمانا. هذا هو التأثير الفعلي لهذه الحرب على نظرة السوريين إليها".

المصدر: سبوتنيك