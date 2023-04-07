بعد خلافات ومفاوضات طويلة.. "توتال" تؤكد التوصل إلى اتفاق مع العراق حول مشروع بقيمة 27 مليار دولار

أكدت الشركة الفرنسية "توتال إنرجي" أنها توصلت إلى اتفاق مع بغداد بشأن مشروع طاقة بقيمة 27 مليار دولار تم تأجيله لفترة طويلة وتجديد الصفقة يفتح الآمال في جذب الاستثمار الأجنبي.

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وجاءت الموافقة على المشروع بعد خلافات ومفاوضات طويلة بين الشركة الفرنسية والحكومة العراقية، وكانت بغداد تصر في السابق على حصة 40% في المشروع.

وفي العام 2021 وقعت اتفاقية بين الطرفين لإطلاق 4 مشاريع للنفط والغاز والطاقة المتجددة باستثمارات أولية تقدر بقيمة 10 مليارات دولار في جنوب العراق على مدى 25 عاما، لكن الخلافات بشأن شروط العقد أخرت بدء البناء.

ويوم الثلاثاء الماضي، أعلنت الحكومة العراقية أنها وافقت على تقليص حصة البلاد في المشروع إلى 30% بدلا من 40%، فيما أفادت "توتال" بأنها ستمتلك 45% على أن تمتلك "قطر للطاقة" الحصة المتبقية 25%.

وقالت المجموعة الفرنسية إنه "بفضل المحادثات التي جرت في الأشهر الماضية وخصوصا لأربع مرات بين رئيس الوزراء (العراقي محمد شياع) السوداني والمدير العام للشركة باتريك بويانيه، أكدت الحكومة العراقية وتوتال إنرجي كل بنود العقد الموقع في 2021 وحددتا بشكل مشترك الشروط والضمانات المتبادلة اللازمة للمضي قدما بالمشروع".

ويهدف أحد المشاريع الأربعة إلى تحسين إمدادات الكهرباء في البلاد، بما في ذلك من خلال استخدام الغاز المحترق من ثلاثة حقول نفطية كوقود لمحطات الكهرباء.

كذلك أعلنت شركة "توتال" أنها ستبني محطة إضافية للطاقة الشمسية بقدرة 1 غيغاواط لتشغيل شبكة البصرة الإقليمية، ودعت شركة "أكوا" باور السعودية للانضمام إلى المشروع.

المصدر: RT + أ ف ب