"مشروع بمليارات الدولارات".. قطر للطاقة تشارك في مشروع نمو الغاز المتكامل بالعراق

أعلنت شركة "قطر للطاقة" أنها وافقت على تملك حصة تبلغ 25 % في مشروع نمو الغاز المتكامل (GGIP)، وهو مشروع بمليارات الدولارات يهدف إلى تطوير موارد الغاز الطبيعي في العراق.

وأوضحت وكالة الأنباء القطرية "قنا" أن تحالف المشروع سيتكون من شركة نفط البصرة (30%)، وشركة توتال إنرجيز (المشغل 45%)، وقطر للطاقة (25%)، وذلك بعد الانتهاء من الترتيبات التعاقدية والحصول على الموافقات التنظيمية المعتادة.

ومن جهته، رأى سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة، أن المشروع مهم وحيوي لقطاع الطاقة في الجمهورية العراقية الشقيقة، متطلعا إلى العمل مع الشركاء في توتال إنرجيز وشركة نفط البصرة من أجل إنجاح هذا المشروع.

وأكمل: "أود أن أشكر الحكومة العراقية على دعمها القيم للوصول إلى هذا الاتفاق وعلى ثقتها بقطر للطاقة كشريك يمكن الاعتماد عليه".

جدير بالذكر أنه تم توقيع مشروع نمو الغاز المتكامل في سبتمبر 2021، وهو مشروع استراتيجي يتضمن استثمارات بحوالي 10 مليارات دولار لتصميم وإنشاء مرافق لاستعادة كميات كبيرة من الغاز الذي كان يحرق سابقا في منطقة البصرة وتزويد محطات توليد الطاقة به، بالإضافة إلى بناء منظومة متكاملة لمعالجة وتوزيع مياه البحر لحقنها في المكامن النفطية للحفاظ على الضغط في تلك المكامن.

المصدر: "قنا"