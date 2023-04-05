نائب وزير الخارجية الروسي لـRT: مصر يمكن أن تصبح مركزا للحبوب الروسية

أكد نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، عن إمكانية أن تصبح مصر مركزا للحبوب الروسية في منطقة الشرق الأوسط وإفريقيا.

إقرأ المزيد

وقال فيرشينين في مقابلة مع RT Arabic مع برنامج "نيوز ميكر"، حيث تبث الساعة الليلة 19:00 بتوقيت موسكو، إنه في السنوات الأخيرة، كانت معظم الحبوب التي تأتي إلى مصر مصدرها روسيا نظرا لجودتها وسعرها".

وأشار إلى أن جميع الشروط تنطبق على مصر لتكون مركزا لتوريد مجمع الصناعات الزراعي الروسي، كما تحدث نائب وزير الخارجية الروسي عن صفقة الحبوب والمساعدات المجانية للدول الفقيرة.

يمكنكم متابعة الحلقة كاملة عبر قناة RT Arabic الساعة السابعة مساء بتوقيت موسكو، السادسة بتوقيت القاهرة، حيث تذاع الحلقة ضمن برنامج "نيوز ميكر" مع مراسلنا حسن نصر.

المصدر: RT