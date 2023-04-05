أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد قرار دول في "أوبك+"

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الأربعاء، بعد قرار دول في مجموعة "أوبك+" خفض المزيد من إنتاج الذهب الأسود لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة.

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وبحلول الساعة 10:03 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي بنسبة 0.55% إلى 81.15 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 0.61% إلى 85.46 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وبالإضافة لتخفيضات الإنتاج تلقت أسعار الخام دعما من بيانات معهد البترول الأمريكي، التي أظهرت أن مخزونات الخام الأمريكية انخفضت بنحو 4.3 مليون برميل في الأسبوع المنتهي في 31 مارس 2023.

ويوم الأحد الماضي أعلنت 7 دول في "أوبك+"، في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في الإنتاج فيما أعلنت روسيا تمديد تخفيضات كانت قد أعلنت عنها سابقا حتى نهاية العام الجاري.

ويبلغ إجمالي التخفيضات للدول الـ8 نحو 1.65 مليون برميل وستطبق انطلاقا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وستبدأ التخفيضات الطوعية في مايو المقبل 2023 وستستمر حتى نهاية العام 2023، وتشهد أسواق النفط ارتفاعا منذ يوم الاثنين الماضي في ظل أعقاب القرار.

المصدر: RT + بلومبرغ