أسعار النفط تواصل الارتفاع بعد قرار هز الأسواق

واصلت أسعار النفط ارتفاعها، في تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد أن هز قرار دول في مجموعة "أوبك+" خفض المزيد من إنتاج الذهب الأسود الأسواق أمس الاثنين.

وبحلول الساعة 10:35 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 1.04% إلى 81.26 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي مزيج "برنت" بنسبة 0.92% إلى 85.71 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأمس الاثنين أغلقت عقود الخام التعاملات على ارتفاع بأكثر من 6%، حيث سجل الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 6.3% عند 80.42 دولار للبرميل، فيما أغلقت عقود "برنت" على زيادة بنسبة 6.3% أيضا عند 84.93 دولار للبرميل.

ويوم الأحد الماضي أعلنت روسيا وثمان دول من "أوبك"+ في وقت واحد وبشكل غير متوقع عن خفض إضافي في إنتاج النفط بنحو 1.65 مليون برميل يوميا انطلاقا من الشهر المقبل لتحقيق الاستقرار في سوق الطاقة العالمية.

وستبدأ التخفيضات الطوعية في مايو المقبل 2023 وستستمر حتى نهاية العام 2023، وقد أدت الخطوة لارتفاع فوري في أسعار الذهب الأسود بنحو 5%.

المصدر: RT + بلومبرغ