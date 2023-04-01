رئيس الوزراء العراقي يفتتح مصفاة كربلاء بطاقة إنتاج 140 ألف برميل يوميا

افتتح رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، مصفاة كربلاء الاستراتيجية بطاقة إنتاجية تصل إلى 140 ألف برميل يوميا.

وأكد رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة وضعت في أعلى سلم أولوياتها العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي.

وقال السوداني في تصريح صحفي: "لقد وضعنا في أعلى سلم أولويات الحكومة العمل على رفع الطاقة الإنتاجية للمصافي القائمة من خلال دعم واستكمال الوحدات الإنتاجية التكميلية قيد الإنشاء وتشجيع الاستثمار في قطاع التكرير لإنشاء المصافي الحديثة ذات المواصفات الفنية المتطورة، وصولا إلى الاستغناء عن الاستيراد والتحول إلى مرحلة التصدير لتحقيق أعلى قيمة مضافة للبرميل المصدر".

المصدر: RT + وكالات الأنباء العراقية