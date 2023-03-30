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أي العملات أفضل لحفظ "شقى العمر"؟.. إن وجد

مال وأعمال

أي العملات أفضل لحفظ
Globallookpress
صورة تعبيرية
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اعتاد الناس على مر السنوات على حفظ مدخراتهم بالدولار لكن في ظل الدعوات للتخلي عنه ومخاوف من خسارته مكانته كعملة عالمية يصبح ادخار الأموال بالعملة الأمريكية أمرا محفوفا بالمخاطر.

فبأي عملة يجب حفظ المدخرات أو شقى سنوات من العمل الجاد؟ سؤال يدور في أذهان الكثيرين، خاصة وأننا نعيش في عالم متقلب يشهد هزات اقتصادية من حين إلى آخر، آخرها الأزمة التي هزت القطاع المصرفي في الولايات المتحدة.

أطلقت قناة RT اليوم استطلاع رأي لمعرفة العملة التي يفضل متابعوها حفظ مدخراتهم بها، وسيستمر الاستطلاع حتى يوم الاثنين المقبل (3 أبريل 2023)، على أن تنشر نتائجه بعد ذلك.

وبحلول الساعة 12:52 بتوقيت غرينيتش من اليوم الخميس، أظهر الاستطلاع أن نحو ربع (22%) من المشاركين، البالغ عددهم 1349 مشاركا، يفضلون حفظ مدخراتهم بعملات وطنية، أما العملة الأمريكية الدولار فقد حصدت 11% ما يدل على حدوث تحول في اتجاه استمر لسنوات عديدة في العالم.

وعن العملات الأخرى التي يقوم المشاركون بحفظ أموالهم بها، أظهر الاستطلاع أن نحو (10%) من المشاركين يعتمدون العملة السعودية الريال كأداة لحفظ أموالهم، فيما حصد الدرهم الإماراتي 3%، وحازت العملة الصينية اليوان على 2% فقط.

المصدر: RT

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