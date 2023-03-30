صندوق النقد الدولي: 2023 سيكون مليئا بالتحديات

توقعت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن يكون العام الجاري 2023 مليئا بالتحديات بالنسبة للاقتصاد العالمي.

إقرأ المزيد

وقالت رئيسة صندوق النقد الدولي، في كلمة بمنتدى "بواو" الآسيوي في الصين: "كان الاقتصاد العالمي في بيئة مضطربة لبعض الوقت ويعاني من صدمة تلو الأخرى. نتوقع أن يكون عام 2023 عاما آخر مليئا بالتحديات".

وأشارت جورجيفا إلى أن "تداعيات الصراع في أوكرانيا وتشديد السياسات النقدية في العالم لا تزال تؤثر على وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي العالمي، والتي من المتوقع أن تقل عن 3% في عام 2023".

كذلك لفتت المسؤولة إلى أن مشاكل القطاع المصرفي في الاقتصادات المتقدمة أصبحت نتيجة حتمية لإجراءات السلطات الهادفة إلى مكافحة التضخم.

وانطلق يوم الثلاثاء الماضي في بواو بجزيرة هاينان الصينية المنتدى الاقتصادي الآسيوي، الذي يطلق عليه بشكل غير رسمي اسم منتدى "دافوس الشرقي".

وتأسس المنتدى عام 2001 وتتمثل مهامه في تطوير التنسيق والتعاون بين الدول الآسيوية وتكثيف الحوار والعلاقات الاقتصادية مع مناطق أخرى من العالم وخلق منصة لإقامة حوار حول القضايا الاقتصادية والاجتماعية وغيرها بين المسؤولين ورجال الأعمال والمتخصصين والعلماء.

المصدر: نوفوستي