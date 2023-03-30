صندوق النقد الدولي: مشاكل القطاع المصرفي حدثت بسبب سياسات الاقتصادات المتقدمة

أكدت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، أن مشاكل القطاع المصرفي في الاقتصادات المتقدمة أصبحت نتيجة حتمية لإجراءات السلطات الهادفة إلى مكافحة التضخم.

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وجاء في نص كلمة رئيسة صندوق النقد الدولي في منتدى "بواو" الآسيوي في الصين: "أدى التحول السريع من أسعار فائدة عند مستويات منخفضة، والتي استمرت لفترة طويلة من الزمن، إلى معدلات فائدة مرتفعة، التي تعد أمرا ضروريا لمحاربة التضخم، إلى اضطرابات حتمية في القطاع المصرفي في عدد من الاقتصادات المتقدمة".

وأضافت جورجيفا أن الصعوبات التي نشأت في القطاع المصرفي بالاقتصادات المتقدمة جعلت اختيار السلطات للأدوات التي تستخدمها أكثر صعوبة.

وتعيش الأسواق المالية العالمية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص اضطرابات في ظل مخاوف حول مستقبل القطاع المصرفي، ويأتي ذلك بعد انهيار بنكين مؤخرا في الولايات المتحدة وهما "وادي السيليكون" و"سيغنتشر"، أما في أوروبا فقد استحوذ بنك "يو بي إس" على منافسه الرئيسي "كريدي سويس" المتعثر في سويسرا.

المصدر: نوفوستي