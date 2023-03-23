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ماسك يسخر من بايدن: "المصارف تذوب"

مال وأعمال

ماسك يسخر من بايدن:
Globallookpress
صورة من الأرشيف - الملياردير الأمريكي إيلون ماسك
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سخر الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، من تصريح الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن المساهمة الكبيرة في مكافحة تغير المناخ خلال فترة رئاسته.

ونشر بايدن عبر "تويتر" تغريدة قال فيها: "في السنة الأولى لي في المنصب، قمنا بحماية المزيد من الأراضي والمياه أكثر من أي رئيس منذ جون كينيدي. لقد قمنا أيضا بأكبر استثمار لمحاربة تغير المناخ على الإطلاق. اليوم، نبني على هذا الزخم من خلال حماية عجائب طبيعية إضافية".

ورد مايك على تغريدة بايدن قائلا: "هممم .. المصارف تذوب".

وتعيش الأسواق المالية العالمية بشكل عام والأمريكية بشكل خاص اضطرابات في ظل مخاوف حول مستقبل القطاع المصرفي، ويأتي ذلك بعد انهيار بنكين مؤخرا في الولايات المتحدة وهما "وادي السيليكون" و"سيغنتشر"، أما في أوروبا فقد استحوذ بنك "يو بي إس" على منافسه الرئيسي "كريدي سويس" المتعثر في سويسرا.

ويعمل رجل الأعمال الأمريكي من خلال تغريدته في الإشارة إلى وجود مسائل ذات أولوية أكثر في الولايات المتحدة بالوقت الراهن، لاسيما أن أمريكا لا تزال تكافح من أجل خفض التضخم.

المصدر: RT

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