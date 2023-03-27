مصر تصدر تأشيرة جديدة لمدة 5 سنوات بـ700 دولار

كشف وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسى، أن الحكومة وافقت على العديد من التسهيلات والتيسيرات لمنح تأشيرات دخول مصر للعديد من الدول.

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وأشار الوزير المصري إلى أنه جرت الموافقة على استصدار تأشيرة متعددة الزيارة لدخول مصر لمدة 5 سنوات بـ700 دولار بالنسبة لمواطني 180 دولة، الذي تمت الموافقة في أبريل الماصي على منحهم تأشيرة إلكترونية لدخول مصر.

وأضاف عيسى، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم بمقر الوزارة الزمالك، للإعلان عن التيسيرات والتسهيلات الخاصة بمنح مواطني الدول تأشيرات دخول مصر، أنه جرت الموافقة على منح سائحي الصين الشعبية تأشيرة دخول اضطرارية لدي وصولهم للمطارات المصرية سواء كمجموعات أو أفراد، والموافقة على منح سياح دولة الهند تأشيرة دخول اضطرارية لدى وصولهم إلى المنافذ المصرية، شريطة أن يكونوا حاصلين على إقامة بدول الخليج أو تأشيرة الولايات المتحدة الأمريكية أو بريطانيا أو دول الاتحاد الأوربي "شنغن"، أو تأشيرة أستراليا أو نيوزيلندا.

وأشار إلى الموافقة على منح تسهيلات لشركات السياحة المصرية لاستخراج تأشيرات دخول إضطرارية بالمنافذ المصرية لمجموعات السياح القادمين من دول المغرب العربي "المغرب والجزائر وتونس" إضافة إلى إيران وإسرائيل، لافتا إلى أنّ سياح إيران سيسمح لهم فقط بزيارة مدن جنوب سيناء السياحية، كما جرت الموافقة على منح مواطني دولة تركيا تأشيرة دخول مصر بالمطارات المصرية بدلا من الحصول عليها بالسفارة المصرية بتركيا.

وأوضح عيسى أنه بالنسبة للسياح العراقيين الأقل من 16 عاما والأكبر من 60 عاما تأشيرات إلكترونية لدخول مصر، لافتا إلى أنّه جرت الموافقة على منح تأشيرات دخول اضطرارية للسياح العراقيين فور وصولهم إلى المنافذ والمطارات المصرية، شريطة أن يكونوا حاصلين على تأشيرة دخول إلى أمريكا وبريطانيا ودول الاتحاد الأوروبي.

المصدر: الوطن