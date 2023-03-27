مصر تمنح تسهيلات لمواطني اسرائيل وإيران وتركيا

أعلن وزير السياحة والآثار المصري أحمد عيسي، عن حزمة من التيسيرات السياحية المتعلقة بالتأشيرة السياحية، لجذب مزيد من الحركة السياحية الوافدة إلى مصر.

وأوضح عيسى خلال مؤتمر صحفي، أن هناك زيادة في أعداد السائحين الزائرين للمقصد السياحي المصري ، خلال شهري يناير وفبراير الماضي قدرت بـ 30% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، متوقعا أن القطاع السياحي سيحقق نمو الفترة القادمة.

وأشار وزير السياحة والآثار، إلى أنه سيتم منح تأشيرة دخول اضطرارية بالمطارات للسائحين القادمين من الصين والهند في حال كونهم حاملين الإقامة بدول مجلس التعاون الخليجي، فضلا عن تسهيلات لشركات السياحة لدخول سائحي الجزائر وإسرائيل والمغرب وإيران للحصول على تأشيرات دخول اضطرارية ببعض المطارات المصرية، بالإضافة إلى تسهيلات في دخول السائحين القادمين من تركيا باستثناء بعض الشرائح.

كما أكد الوزير أنه تم منح تسهيلات لدخول السائحين من العراق للحصول على تأشيرة دخول لحاملي تأشيرة دخول سارية لدخول الولايات المتحدة الأمريكية، كما تم الإعلان عن إتاحة فيزا متعددة الدخول بقيمة 700 دولار للقادمين من الخارج، مضيفا أنه تم الاتفاق على فتح مواعيد الحصول على التأشيرات السياحية إلى 180 دولة مختلفة والتي كانت محددة لعام فقط .

وأضاف وزير السياحة والآثار أن الوزارة تعمل على إصلاح الفجوات الموجودة في المنتجات السياحية المقدمة للسائحين، وتحسين التجربة السياحية للقادمين الي مصر . وأوضح أن أغلب دول العالم يتجه حاليا إلى إلغاء الاشتراطات الصحية للقادمين من الخارج في ظل فتح الحدود أمام القادمين.

وقال أحمد عيسي إن مطار الاقصر الدولي شهد زيادة 400% في القادمين مقارنة بالفترات الماضية، مضيفا أن هناك العديد من التيسيرات بالتنسيق مع وزارة الطيران المدني ، حيث يتم بحث الحصول على نصيب من السياحة الخارجة من دول أمريكا اللاتينية وخاصة البرازيل والأرجنتين، مشيرا إلى أن الشركة الوطنية مصر للطيران بصدد تنظيم رحلات إلى البرازيل بداية من شهر سبتمبر القادم لنقل السائحين القادمين من هناك .

وأشار إلي أن وزارة السياحة والآثار ممثلة في الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي بصدد المشاركة في معرض سياحي WTN والذي سيعقد بالبرازيل اعتبارا من الجمعة القادمة، وسيتم عقد لقاءات مع منظمي الرحلات لبحث إمكانية تنظيم رحلات الي المقاصد السياحية المصرية.

وأوضح أن التوجه حاليا في العالم الي التوسع في إنشاء الغرف الفندقية، وأن الوزارة تبحث إمكانية وحوظ ذلك النوع من الإقامات في مصر بما لا يضر بالمنشآت الفندقية.

المصدر: RT