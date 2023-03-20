الليرة اللبنانية تواصل الانهيار أمام الدولار

واصلت الليرة اللبنانية الانهيار أمام الدولار الأمريكي، مع افتتاح الأسواق اليوم الاثنين، على سعر صرف قياسي بلغ معه سعر الدولار الواحد 113 ألف ليرة.

وأظهرت التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، أن سعر صرف الدولار تراوح بين 113000 و113500 ليرة للبيع، و112500 و113200 ليرة للشراء.

يذكر أن سعر الصرف الرسمي في البلاد كان منذ عام 1997 وحتى فبراير الماضي 1500 ليرة لبنانية للدولار الواحد. ومع تفاقم الأزمة الاقتصادية وانهيار الليرة أعلن حاكم المصرف المركزي رياض سلامة تعديل سعر الصرف إلى 15 ألف ليرة للدولار.

إلا أن هذه الخطوة لم تساعد الليرة على الثبات، واستمرت بالانهيار لتسجل الأسبوع الماضي ولأول مرة في تاريخ البلاد الحديث 100 ألف ليرة للدولار.

المصدر: RT