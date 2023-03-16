الدولار الأمريكي يواصل ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية

واصل الدولار الأمريكي ارتفاعه أمام الليرة اللبنانية في السوق السوداء (الموازية) مسجلا أكثر من 106000 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

وأظهرت التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، أن سعر صرف الدولار تراوح بين 106000 و107000 ليرة للبيع، و105500 و106200 ليرة للشراء.

وبدأت الأزمة الاقتصادية في لبنان في أكتوبر 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.

ومع بدء الأزمة، سجل سعر الصرف في السوق السوداء 1900 ليرة، ومن يومها لا يزال سعر الصرف يسجل أرقاما قياسية، تم تحطيمها اليوم مع تخطي سعر صرف الدولار الواحد الـ100 ألف ليرة.

وفي فبراير الماضي، بدأ لبنان باعتماد سعر صرف رسمي جديد للدولار يبلغ 15 ألف ليرة، بناء على قرار حدد موعده مسبقا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

المصدر: RT