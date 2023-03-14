سعر صرف الدولار في لبنان يسجل أكثر من الـ100 ألف ليرة

سجل سعر صرف الليرة في لبنان، اليوم الثلاثاء، أكبر انهيار له في تاريخ البلاد الحديث، مسجلا أكثر من 100 ألف ليرة للدولار الواحد، فيما سعر الصرف الرسمي 15 ألف ليرة.

وأظهرت التطبيقات التي تتابع سعر صرف الدولار في السوق السوداء (الموازية)، أن سعر صرف الدولار سجل 100500 ليرة للبيع و100000 ليرة للشراء.

وبذلك يكون سعر الصرف ارتفع قرابة الـ20 ألف ليرة منذ بداية شهر مارس الحالي.

يذكر أنه في العام 1997 تم تثبيت السعر رسميا عند 1507 ليرات، وبقي هذا هو سعر الصرف الرسمي حتى بدأت الأزمة الاقتصادية في أكتوبر 2019 عندما انهار النظام المالي تحت وطأة الديون السيادية والطرق غير المستدامة التي كانت تمول بها بينما لم يخرج السياسيون بعد بخطة إنقاذ.

ومع بدء الأزمة، سجل سعر الصرف في السوق السوداء 1900 ليرة، ومن يومها لا يزال سعر الصرف يسجل أرقاما قياسية، تم تحطيمها اليوم مع تخطي سعر صرف الدولار الواحد الـ100 ألف ليرة.

وفي فبراير الماضي، بدأ لبنان باعتماد سعر صرف رسمي جديد للدولار يبلغ 15 ألف ليرة، بناء على قرار حدد موعده مسبقا حاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامة.

المصدر: RT