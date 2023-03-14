كوكا كولا.. دواء في الصيدليات؟!

كوكا كولا لشهرتها الواسعة تعد مشروبا أسطوريا، والأكثر أسطورية من ذلك تفاصيل قصة تحضيره لأول مرة ووصوله إلى الأسواق وحتى إلى الفضاء.

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تذوق العالم "كوكا كولا" لأول مرة منذ نحو 137 عاما. والمدهش أنه كان في البداية بيع في مكان لا يخطر على بال.. في صيدلية.

قصة تحضير هذا المشروب الشهير مليئة بالمفارقات الغريبة. صاحب الفكرة يدعى جون ستيث بيمبرتون، وهو ضابط سابق كان مغرما بالتجارب الكيميائية، وكان يقضي الكثير من الوقت في مختبر ملحق بشركته الصيدلانية في مدينة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية.

بيمبرتون كان من قدماء المحاربين الذين شاركوا في الحرب الأهلية الأمريكية، وكان يعاني من وجع مزمن ناجم عن إصابة تلقاها في إحدى المعارك.

لم يتمكن هذا الصيدلي من التوصل إلى علاج لآلامه، وكان مدمنا بسبب ذلك على المورفين الذين كان يستعمله لتخفيف معاناته.

أجرى بيمبرتون تجارب لفترة طويلة على نبيذ مستحضر من الكوكا في محاولة لإيجاد دواء بديل.

وفي هذا المسعى نجح في تحضير "نبيذ مارياني" خاص به أضاف إليه مستخلصا من أعشاب "داميانا" الطبية.

وجد أن هذا الشراب يساعد في تخفيف الألم، وإضافة إلى ذلك أحس بأنه يمنح القوة ويحسن من الحالة المزاجية. بعد ذلك حين سرى في الولايات المتحدة حظر الخمور فيما يعرف "بالقانون الجاف"، استبدل بيمبرتون في شرابه المكونات الكحولية بمزيج لذيذ من السكر المحروق.

حظي هذا المشروب الجديد بإعجاب محاسب بيمبرتون ويدعى فرانك روبنسون، وفي وقت لاحق ابتكر هذا المحاسب علامة تجارية له بسيطة وجذابة هي "كوكا كولا".

وصفة هذا الشراب احتوت على عاملين رئيسين هما أوراق الكوكا التي يستحضر منها الكوكايين، وكافيين مستخلص من مكسرات شجرة "الكولا" الاستوائية، علاوة على مكونات سرية أخرى.

يشار إلى أن الكوكايين في ذلك الوقت لم يكن يعتبر مادة مخدرة، وكان يباع بحرية، وكان يستخدم بديلا عن الكحول في صنع المشروبات.

من هنا بدأ عصر كوكا كولا:

تعرف العالم لأول مرة على طعم كوكا كولا في 8 مايو عام 1886، وحينها تم بيع الشراب في أكواب مقابل 5 سنتات في صيدلية المحارب القديم في مدينة أتلانتا! التجربة الأولى كما يحدث دائما لم تجلب إلا الخسارة، وكان معدل المبيعات في العام الأول 9 أكواب في اليوم!

ما أن انتشر المشروب في مدينة اتلانتا حتى نصح المحاسب رب عمله بتسجيل براءة الاختراع. في البداية جرى تقديم المشروب على أنه وصفة لعلاج "الانهيار العصبي"، وبعد ذلك تم الإعلان عنه كدواء لعلاج الإدمان على الأفيون والمورفين.

شركة كوكا كولا والموت على الكفاف:

تقول رواية إن المخترع جون ستيث بيمبرتون، باع شركة كوكا كولا في عام 1888 بألفي دولار، فيما تقول أخرى أن أرملته باعت الشركة بعد وفاته. وقيل إنه مات في نفس هذا العام عن عمر ناهز 57 عاما، ولم يستغن من اختراعه.

لاحقا في 12 مارس عام 1894 جرت للمرة الأولى تعبئة وبيع "كوكا كولا" في زجاجات وبيعها في ميدة فيكسبيرغ بولاية ميسيسيبي، فيما تمت تعبئة كوكا كولا لأول مرة في علب مخصصة للجيش الأمريكي في عام 1960.

حاليا تنتج شركة "كوكا كولا" نحو 200 نوع من المشروبات، بما في ذلك كوكا كولا، وسبرايت وفانتا، ومنتجاتها تباع فيما يقرب من 200 بلد!

من صيدلية صغيرة في مدينة اتلانتا وتحت شعار يقول "اشرب كوكا كولا" انطلق هذا المشروب الغازي "السحري" الذي يتعرض دوريا لانتقادات لمضاره الصحية الكثيرة، ليصبح سلعة تقابلنا في كل مكان بما في ذلك في الأفلام الخيالية عن المستقبل!

المصدر: RT