السعودية.. الإعلان عن إبرام اتفاقيات تاريخية تزيد قيمتها عن 6.4 مليار دولار

تعهد بنك التنمية الاجتماعية السعودي بتقديم 6.4 مليار دولار لتمويل رواد الأعمال والشركات الناشئة في المملكة على مدى الأعوام الثلاثة المقبلة.

وتم الإعلان عن التعهد الذي تبلغ قيمته مليارات الدولارات في اليوم الرابع من منتدى "بيبان 2023"، فضلا عن الالتزام التاريخي للمساهمة في تحقيق أهداف رؤية السعودية 2030.

وينضم تعهد بنك التنمية الاجتماعية إلى القائمة الطويلة من الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال ملتقى "بيبان 2023"، وهو منتدى الشركات الناشئة والشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم في السعودية.

وأقيم هذا الحدث في الفترة ما بين 9 و13 مارس 2023 في مركز واجهة الرياض للمعارض والمؤتمرات، وشكل علامة فارقة في رحلة التحول في المملكة، مساهما في تنوع الاقتصاد السعودي.

وفي إطار الجهود المكثفة التي بذلتها لتعزيز ريادة الأعمال في المملكة، أبرمت الهيئة العامة للمؤسسات الصغيرة ومتوسطة الحجم في المملكة "منشآت" مذكرة تفاهم مع حاضنة الأعمال ومسرعة النمو "إنسباير يو"، التي أطلقتها شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".

وستشهد مذكرة التفاهم توحيد جهود المؤسستين لتزويد مجتمع المملكة من الشركات الصغيرة ومتوسطة الحجم والمستثمرين بسهولة الوصول إلى مسرعات أعمال "منشآت"، بما يضمن استفادتهم من الموارد والتسهيلات الحيوية.

المصدر: أ ف ب