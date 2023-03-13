الجمارك: روسيا زادت صادرات النفط والوقود بنسبة 42.8%

أفادت مصلحة الجمارك الفيدرالية، بأن روسيا زادت تصدير النفط والوقود والزيوت ومنتجات تقطيرها والمواد القارية، في عام 2022 الماضي بنسبة 42.8٪.

ووفقا لمعطيات الجمارك الروسية، وصلت قيمة هذه الصادرات في العام الماضي إلى 383.7 مليار دولار.

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وذكرت الجمارك أن واردات النفط والمنتجات النفطية، زادت كذلك في عام 2022 - بنسبة 5.3٪، لتصل إلى أقل من 2.6 مليار دولار.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال في وقت سابق إن صادرات النفط الروسية في عام 2022 بلغت 242 مليون طن بزيادة 7.6٪.

المصدر: تاس