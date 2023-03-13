 
مباشر

الجمارك: روسيا زادت صادرات النفط والوقود بنسبة 42.8%

مال وأعمال

الجمارك: روسيا زادت صادرات النفط والوقود بنسبة 42.8%
Sputnik
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/ux11

أفادت مصلحة الجمارك الفيدرالية، بأن روسيا زادت تصدير النفط والوقود والزيوت ومنتجات تقطيرها والمواد القارية، في عام 2022 الماضي بنسبة 42.8٪.  

ووفقا لمعطيات الجمارك الروسية، وصلت قيمة هذه الصادرات في العام الماضي إلى 383.7 مليار دولار.

إقرأ المزيد
ارتفاع أسعار النفط رغم بيانات أمريكية
ارتفاع أسعار النفط رغم بيانات أمريكية

وذكرت الجمارك أن واردات النفط والمنتجات النفطية، زادت كذلك في عام 2022 - بنسبة 5.3٪، لتصل إلى أقل من 2.6 مليار دولار.

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، قد قال في وقت سابق إن صادرات النفط الروسية في عام 2022 بلغت 242 مليون طن بزيادة 7.6٪.

المصدر: تاس

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا