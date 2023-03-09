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ارتفاع أسعار النفط رغم بيانات أمريكية

مال وأعمال

ارتفاع أسعار النفط رغم بيانات أمريكية
Globallookpress
صورة تعبيرية
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صعدت أسعار النفط، في تعاملات اليوم الخميس، رغم الانخفاض غير المتوقع في مخزونات النفط بالولايات المتحدة.

وبحلول الساعة 15:20 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط" بنسبة 0.26% إلى 76.86 دولار للبرميل.

فيما ارتفعت العقود الآجلة للخام العالمي "برنت" بنسبة 0.31% إلى 82.92 دولار للبرميل، وفقا لبيانات وكالة "بلومبرغ".

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، الصادرة أمس الأربعاء، تراجع مخزونات النفط بمقدار 1.7 مليون برميل في الأسبوع الماضي. ويعد هذا أول انخفاض لمخزنات الذهب الأسود بالولايات المتحدة هذا العام. 

المصدر: RT + بلومبرغ

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