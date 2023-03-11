"بلومبرغ": إدارة بايدن وافقت على مشروع نفطي ضخم في ألاسكا

أفادت وكالة "بلومبرغ" نقلا عن مصادرها، بأن الإدارة الأمريكية قررت تأييد مشروع ضخم للنفط في ولاية ألاسكا، على الرغم من معارضة المدافعين عن البيئة.

وحسب المصادر، فإن الإدارة وافقت على مشروع لشركة "كونوكو فيليبس" لحفر الآبار في حقل ويلوو للنفط الذي تقدر احتياطياته بـ 600 مليون برميل من النفط.

وأضافت "بلومبرغ" أن الإعلان عن موافقة السلطات الأمريكية على المشروع سيتم الأسبوع المقبل.

ويعارض نشطاء البيئة هذا المشروع، حيث يقولون إنه سيؤدي إلى انبعاث 280 مليون طن من غازات الاحتباس الحراري، وسيساهم في التغير المناخي.

المصدر: بلومبرغ