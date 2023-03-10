بعد صفقتها التاريخية مع مصر.. شركة روسية كبرى تضع عينها على الهند

تشارك شركة "ترانس ماش هولدنغ" الروسية في الهند بمناقصة لتوريد 200 عربة قطار للسكك الحديدية في هذا البلد، وجاء ذلك بحسب ما أفادت به International Railway Journal.

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ويتضمن عرض "ترانس ماش هولدنغ"، التي تعد من كبرى الشركات الروسية، سعرا عند 1.2 مليار روبية لكل قطار مؤلف من 16 عربة، فيما قدمت الشركة الفرنسة Alstom سعرا 1.6 مليار روبية أما تحالف Stadler-Medha فقد قدم 1.7 مليار روبية.

وبحسب وسائل إعلام هندية فإن شركة "ترانس ماش هولدنغ" قدمت أدنى سعر في المناقصة التي أطلقت في تاريخ 2 مارس الجاري ما يرشحها للفوز في المسابقة.

ويشمل عرض الشركة الروسية توريد قطارات كهربائية من طراز Vande Bharat من الجيل الثالث، وتقديم خدمة الصيانة لهذه العربات لمدة 35 عاما.

وتقضي شروط المناقصة بأن يفوز الجانب الذي يقدم أدنى سعر بصفقة لتوريد 120 قطارا كهربائيا، فيما ستطرح مناقصة جديدة لشراء 80 عربة كهربائية أخرى، وفي حال رفضت الشركات الأخرى المشاركة فيها، فإن الجانب الروسي سيفوز باتفاقية لتوريد 200 قطار كهربائي.

وتعد "ترانس ماش هولدنغ" من كبرى الشركات الروسية وتنشط الشركة في صناعة القطارات وعرباته، وكانت الشركة الروسية قد فازت في إطار تحالف مع شركة هنغارية لتوريد 1300 عربة لمصر، وتعتبر الصفقة الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية، من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية.

المصدر: RT + وسائل إعلام هندية