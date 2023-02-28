السيسي يتحدث عن أكبر صفقة في تاريخ مصر

تحدث الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي عن أكبر صفقة ينفذها التحالف الروسي الهنغاري الممثل في شركة "ترانس ماش هولدينغ".

إقرأ المزيد

وقال السيسي خلال مؤتمر صحفي إنه تباحث مع رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أوربان، حول سبل تعزيز التعاون الثنائي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين، وسبل الاستثمار في مصر وبشكل خاص في قناة السويس، بالإضافة إلى العمل على زيادة عدد السائحين بين البلدين، علاوة على توريد أكثر من 1350 عربة قطارسكك حديدية من المجر، خلال أطر زمنية متفق عليها، كما تطرقا إلى بحث سبل تطوير السكك الحديدية في مصر.

وأوضح السيسي أن المباحثات الثنائية بينه وبين رئيس الوزراء الهنغاري، فيكتور أوربان، أفضت إلى بحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، والتوافق على الفائدة التي تعود على المستثمرين المجر في مصر وخصوصا في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس.

وأضاف الرئيس المصري، أن المباحثات تناولت تعزيز الروابط بين الشركات المصرية والهنغارية، وتبادل الخبرات في الزراعة والري والتعاون في مواجهة أزمة الغذاء والطاقة، وزيادة عدد السائحين بين البلدين.

وأشار الرئيس السيسي، إلى أن العلاقات بين مصر وهنغاريا نموذج يحتذى به، ومليئة بالتوافق السياسي، موضحا أنه منذ 7 سنوات خلال زيارة رئيس الوزراء الهنغاري لمصر كانت تمثل دعما حقيقيا لمصر.

وأكد الرئيس السيسي، أن المجر كانت تمثل صوتا لنا في الاتحاد الأوروبي في ذلك الوقت لتفسير ونقل الصورة الحقيقية التي تحدث في مصر.

وتعد صفقة 1300 عربة هي الأضخم في تاريخ السكك الحديد المصرية من حيث عدد العربات وتنوعها وقيمتها المالية، "كما أنها المرة الأولى التي يتم فيها إنشاء خط إنتاج للتصنيع في مصر، حيث ينص الاتفاق على قيام الشركة الروسية بإنشاء خط إنتاج في مصنع 200 الحربي للتصنيع المشترك للعربات مع الشركة الروسية، كما نص الاتفاق على ألا تقل نسبة المكون المحلي عن 40%. كما تقوم الشركة بتجديد ورش كوم أبو راضي بتكلفة 30 مليون يورو من إجمالي تكلفة الصفقة".

المصدر: RT