أمير قطر مع رئيس وزراء مصر لأول مرة.. وباحث يكشف لـRT عن عروض مغرية من القاهرة للدوحة

استقبل أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، بمكتبه في الديوان الأميري صباح اليوم، رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي.

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وجرى خلال المقابلة استعراض علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين وأوجه تنميتها وتعزيزها، إضافة إلى أبرز المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

من جانبه، كشف الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ورئيس منتدي تطوير الفكر العربي للأبحاث، أبو بكر الديب، عن أهمية زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى قطر.

وأكد الباحث في العلاقات الدولية والاقتصاد السياسي ورئيس منتدي تطوير الفكر العربي للأبحاث، أبو بكر الديب، أن زيارة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى قطر، تأتي لتقديم عروض الاستثمار المتبادلة على رجال الأعمال في البلدين.

وأوضح أبو بكر الديب في تصريحات خاصة لـ RT أن الزيارة تهدف إلى ضخ الاستثمارات القطرية في شرايين الاقتصاد المصري، فضلا عن كونها تأتي في إطار تنفيذ وثيقة التخارج الحكومي الاستثمارية " وثيقة ملكية الدولة"، حيث تهدف الدولة المصرية إلى طرح العديد من القطاعات أمام المستثمرين.

وأشار إلى أن الزيارة تعد واحد من جولات رئيس الوزراء المصري للترويج للوثيقة الاستثمارية بدول الخليج خاصة السعودية والإمارات وقطر.

وأوضح أن الزيارة من شانها تعزيز العلاقات الاقتصادية والاستثمارية حيث يتم خلالها تفعيل اتفاقيات التعاون الموقعة بين البلدين وتوقيع اتفاقيات جديدة في عدد من المجالات ، وفتح آفاق جديدة للتعاون بين البلدين الشقيقين.

وأشار الديب إلى ارتفاع حجم التبادل التجاري بين قطر ومصر بنسبة 50 % خلال عام 2021 ، واصفا العلاقات بين البلدين بالمتميزة ، مشيدا بدور القطاع الخاص بالبلدين في دفع العلاقات التجارية والاقتصادية الى الامام حيث ساهم ذلك في تعزيز التبادل التجاري الذي بلغ 239 مليون ريال قطري مقابل 159 مليون ريال قطري عام 2020.

ولفت إلى أن قيمة الاستثمارات القطرية في مصر ارتفعت خلال الربع الأول من العام المالي (2021-2022) بنسبة 4.2% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي وبلغت قيمة الاستثمارات القطرية في مصر في الربع الأول من العام المالي “2021 – 2022” إلى 121.8 مليون دولار مقابل 116.9 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق وبلغ أيضا حجم التبادل التجاري بينهما إلى 44.8 مليون دولار خلال عام 2021 مقابل 25.4 مليون دولار خلال عام 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 76.4%.

المصدر: RT