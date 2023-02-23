بالأرقام.. مصر تستورد من السعودية بـ11 مليار دولار وتصدر بـ2 مليار دولار

ارتفعت قيمة التبادل التجاري بين مصر والسعودية لتصل إلى 9.5 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2022، مقابل 7.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بواقع 19.1%.

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وبحسب بيان من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري اليوم الخميس، سجلت قيمة الصادرات المصرية للسعودية 2.2 مليار دولار خلال 11 شهرا الأولى من عام 2022 مقابل 2 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 7.5%.

ووفقا للبيان بلغت قيمة الواردات المصرية من السعودية 7.3 مليار دولار خلال 11 شهرا من عام 2022 مقابل 5.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021، بنسبة ارتفاع قدرها 23.2%.وذكر البيان، أن قيمة الاستثمارات السعودية في مصر بلغت 491.6 مليون دولار خلال العام المالي 2021/2022 مقابل 325.3 مليون دولار خلال العام المالي 2020 /2021، بنسبة ارتفاع قدرها 51.1%.

وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالسعودية 11.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 9.6 مليار دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 17%.

وبلغت قيمة تحويلات السعوديين العاملين في مصر 18.5 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 17.6 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020، بنسبة ارتفاع قدرها 4.9%.

المصدر: مصراوي