بعد 80 شهرا.. "سانغ يونغ" تنتهي بنجاح من بناء منتجع "أتلانتس ذا رويال" في دبي (صور)

أعلنت شركة سانغ يونغ للهندسة والإنشاءات الكورية اليوم الثلاثاء إنها أكملت بنجاح بناء منتجع "أتلانتس ذا رويال" في إمارة دبي، بعد مرور 8 سنوات من الفوز بصفقة البناء.

وفازت الشركة بالصفقة من مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية (ICD) في ديسمبر 2015، وبدأت عملية البناء في يوليو 2016، في حين جاء الانتهاء من البناء بعد 80 شهرا من بدء أعمال البناء واستغرقت عملية البناء وقتا أطول بسبب تداعيات فيروس كورونا المستجد وتغيير التصميم.

وأوضحت وكالة "يونهاب" أن المنتجع يقع في جزيرة "نخلة جميرا" الاصطناعية، ويتألف من 3 مبان للفندق(791 غرفة) على ارتفاع 44 طابقا و3 مبان للمساكن الفاخرة (231 مسكنا) على ارتفاع 39 طابقا.

يونهاب

وتمت الإشارة إلى أن تكلفة البناء الإجمالية بلغت 1.254 مليار دولار، ويأتي المنتجع مع 94 مسبحا، بما في ذلك مسبح فائق الفخامة، كما تتمتع جميع الغرف بإطلالات رائعة على الخليج، وتحتوي غرفة بنتهاوس التي تبلغ مساحتها 520 مترا مربعا، على مسبح غير متناه خاص بها.

وعند النظر إلى المنتجع من السماء، يظهر ترتيب المباني على شكل حرف "S"، ويتميز بواجهة خارجية غير نمطية تشبه كومة من كتل "الليغو".

يونهاب

وشاركت 54 شركة استشارية من 14 بلدا، في تصميم المعلم الجديد في دبي ولم يكن من السهل تنسيق الآراء بينها بسبب فيروس كورونا.

المصدر: "يونهاب"